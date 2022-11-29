استقرار حالة الجو بأسيوط عقب سقوط أمطار فجر اليوم

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 07:50 ص

استقرت حالة الجو بمحافظة أسيوط،وسط سطوع للشمس، وذلك عقب هطول أمطار خفيفة فجر اليوم ببعض القرى والمراكز بالمحافظة.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأوضاع الجارية ميدانيا ونشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بالمناطق والأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لمواجهة أية أمطار أولًا بأول وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة في فترات هطول الأمطار كإجراء احترازي خوفًا على حياة المواطنين مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة مع الاستعانة بكافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة قد تطرأوالتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

وأضاف اللواء عصام سعد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وفي حالة استعداد مستمرة لافتًا إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها للتعامل الفوري ورفع أية تراكمات للمياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار بالإضافة إلى تطهير مصارف وبالوعات المياه.