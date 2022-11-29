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الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البيت الأبيض: نواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل السجناء

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل الأشخاص المعتقلين في البلدين، وتصر على الإفراج عن الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين: "نواصل دائما المفاوضات مع المسؤولين الروس بشأن الإفراج عن بريتني وويلان، ونحاول إعادتهما إلى عائلتيهما".

وتابع: "بوسعي التأكيد أن المفاوضات مستمرة. ونود أن يعودا إلى الوطن بأسرع ما يمكن، وإدارتنا تعتزم مواصلة الجهود لحل هذه المهمة".

يذكر أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا مبادلة الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة بالمواطنين الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان اللذين صدر بحقهما حكمان بالسجن.

البيت الأبيض روسيا تبادل السجناء
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