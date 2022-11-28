إحباط محاولة إغراق البلاد بـ50 كجم من مخدر الزومبي قيمتها 50 مليون جنيه

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 12:26 م

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الأيس (الشابو) بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة ، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(50٫000٫000 جنيه تقريباً).

