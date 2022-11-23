تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 03:00 م

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 833.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.18 %، ليغلق عند مستوى 12,600.09 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX ESG بنسبة 2.74 % ليغلق عند مستوى 2,059.32 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 5,182.58 نقطة.

و ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.21 % ليغلق عند مستوى 2,411.2 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.4%، ليغلق عند مستوى 3,517.42 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.55%،ليغلق عند مستوى 2,189.01 نقطة،وكذلك المؤشر"EGX30 Capped" بنسبة 0.3 % ، ليغلق عند مستوى 15,189.16 نقطة.

وسيطر على تعاملات العرب والأجانب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 42.5 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشرائي مسجلين صافي بلغ 64.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.6 مليار جنيه، بعد التعامل على 616 مليون سهم، من خلال 65.6 ألف عملية منفذة