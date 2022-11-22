نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار الثلاثاء 22 نوفمبر

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 12:18 م

شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، وزير الإسكان يُصدر 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة، ووزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل التعاون،، وإلى تفاصيل النشرة..



وزير الإسكان يُصدر 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4698500

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل التعاون

https://www.albawabhnews.com/4698505

برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من قمة فينجر برنت

https://www.albawabhnews.com/4698533







