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الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار الثلاثاء 22 نوفمبر

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، وزير الإسكان يُصدر 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة، ووزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل التعاون،، وإلى تفاصيل النشرة..
 

وزير الإسكان يُصدر 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4698500

 وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل التعاون

https://www.albawabhnews.com/4698505  

برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من قمة فينجر برنت

https://www.albawabhnews.com/4698533


 


 

 

 

نشرة أخبار الاقتصاد النشرة الاقتصادية