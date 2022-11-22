السفير المصري بفرنسا: نتعاون مع وزارة الهجرة بما يخدم صالح الجالية

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 11:33 ص

أعرب السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، عن شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإهتمامها بالجالية المصرية بفرنسا كونها أول جالية من دولة أوروبية تشارك في مبادرة ساعة "مع الوزيرة"، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وكذلك التحديات التي تواجه الجالية، مؤكدا دعم السفارة لجهود وزارة الهجرة بما يخدم صالح الجالية المصرية بفرنسا.

وأثنى السفير تامر توفيق القنصل العام بفرنسا خلال اللقاء الذي جمع وزيرة الهجرة وأبناء الجالية المصرية بفرنسا عبر تطبيق زووم، على هذا الجهد المبذول والمميزات التي تم توفيرها خلال هذه الفترة من قبل وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تقدمها الجالية في فرنسا، وسيتم العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الهجرة ووزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير محمد كامل نائب القنصل العام بباريس، إن القنصلية أصدرت نحو 2500 تأشيرة سياحية للفرنسيين الراغبين في زيارة مصر، هذا بجانب إصدار ما يقرب من إصدار 450 تأشيرة لحضور مؤتمر قمة المناخ cop 27، ما يعكس ثقة الفرنسيين في السياحة المصرية وأهميتها وما تمتلكه من عناصر جذب تدفع الجميع لزيارة مصر خاصة في تلك الفترة.

وحول طلب السيدة نهال راغب، من أعضاء الجالية، إمكانية وجود خط طيران مباشر بين القاهرة وليون التي يسكنها عدد من المصريين، وفي هذا الشأن قالت السفيرة هايدي سري قنصل عام مصر بمارسيليا، إن السفارة تعمل مع شركات الطيران الوطنية المصرية، لتوفير خطوط طيران مباشرة مع المدن الفرنسية المختلفة، وستشهد الفترة المقبلة وجود طيران مباشر بين القاهرة ومارسيليا، مع بداية العام الجديد، ومن ثم عدد من المدن الأخرى.

وقالت شيرين طوبار ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، في فرنسا، إن مركز وزارة الهجرة "ميدسي" يُعَد بوتقة لأفكار وطاقات الشباب المصري بالخارج، ويساعدنا في التعرف على الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، والمشاركة في كل الفعاليات والمؤتمرات الوطنية وأيضًا الاستفادة من خبراتنا ومجالات دراستنا في الخارج، مضيفة أن علينا التعاون لخدمة الوطن، والمشاركة والنقاش حول أفضل السبل المتاحة لتحقيق ذلك، داعية أعضاء الجالية لتشجيع أبنائهم من ذوي الخبرات والشهادات العلمية المتميزة للانضمام لمركز الحوار حتى يكونوا سفراء لمصر بالخارج.

كما اقترح أسامة سماحة إنتاج مسلسل يحمل عنوان 2030، يستهدف استعراض كافة المشروعات القومية في شكل درامي جذاب، سيساعد على الترويج لهذه المشروعات داخليا وخارجيا، كما طلب فادي واصف الإسراع في معادلة شهادات التخرج للمصريين بالخارج، وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي لإيجاد وسيلة تُسرّع من الاعتراف ومعادلة شهادات التخرج للخريجين من المصريين بالخارج.

وحول استفسار عدد من المشاركين باللقاء عن الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات في بطاقات الرقم القومي لحاملي البطاقات الورقية القديمة، قال اللواء إيهاب الحيني ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إنه يمكن إجراء أي تعديل، وفقًا للمستندات التي يتم تقديمها، وذلك بشكل فوري، ويحتاج ذلك فقط تقديم المواطن لطلب التعديل إلى القنصلية، مرفق به سند ثبوتي، مؤكدا أن هناك تنسيق دائم مع سفارتنا بفرنسا بهذا الشأن.

كما طلب أعضاء الجالية المزيد من المزايا الخاصة بالسياحة والربط السياحي بين فرنسا ومصر، وبث المزيد من الرسائل الإعلامية التي تروج للسياحة في مصر وتأكد على تمتع مصر بالأمن والأمان، لتكون ردا على الحملات الإعلامية المغلوطة والموجهة ضد مصر في عدد من المدن الفرنسية.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على ترحيب الوزارة بكافة المقترحات البناءة، مؤكدة أن هناك تعاونا بين مؤسسات ووزارات الدولة، لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج في شتى المحافل، مضيفة أننا نتعاون جميعًا لخدمة الوطن والعمل على رفعته وتنميته، بشتى الصور الممكنة.