أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 10:30 ص

استقر سعر الذهب في تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 في سوق الصاغة وسط ترقب لتحركات جديدة في السوق العالمى وسعر الدولار في السوق المحلي وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصري مستوى 1288 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، نحو 1472 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، عند مستوي 1288 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، قيمة 1104 جنيهات للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

بينما سجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية، إلى مستوى 861 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21، اليوم مستوى 10304 جنيهات، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.