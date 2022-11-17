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الخميس 17 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك مساء تعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار
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سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا بمقدار قرشين في نهاية تعاملات جلية اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 نهاية الأسبوع وأخر تعاملات القطاع المصرفي .

 

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.46 جنيهًا للشراء، و24.51 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.41 جنيهًا للشراء، 24.46 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

24.41 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

24.41 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:

24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.38 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.43 جنيه للشراء. 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

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