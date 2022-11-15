صواريخ روسية تعبر إلى بولندا وتقتل شخصين.. البنتاجون: ملتزمون بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.. وماتيوز موراوسكي يدعو لاجتماع عاجل

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 10:46 م

أفادت وسائل إعلام محلية، أن شخصين لقيا حتفهما بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن أصابت قذيفة منطقة كانت تجف فيها الحبوب في قرية برزيودوف البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء أن ضربات صاروخية روسية عبرت الحدود إلى بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وفقًا لوسائل إعلام بولندية، لقي شخصان حتفهما بعد ظهر الثلاثاء بعد أن أصابت قذيفة قرية برزيودو البولندية القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأوردت "أسوشييتد برس" ذلك، نقلًا عن عن مسؤول استخباراتي أمريكي، فيما قال البنتاجون إنه لا يمكنه تأكيد التقارير.

اجتماع عاجل للحكومة البولندية

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع، بعد مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

ولم يؤكد مولر على الفور المعلومات المتعلقة بالضربة الصاروخية لكنه قال: إن الاجتماع عقد بسبب "وضع متأزم".وأكد مسؤول استخباراتي أمريكي كبير لوكالة أسوشييتد برس أن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا. الدولة الواقعة في شرق أوروبا على الحدود مع أوكرانيا هي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

البنتاجون: ملتزمون بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأنها لم تتأكد من تقارير تفيد بسقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا.

وأضاف البنتاجون، في بيان له اليوم الثلاثاء على هامش وقوع صاروخين روسيين طائشين على الأراضي البولندية، أن الولايات المتحدة لن تدخل في افتراضات حول الرد على سقوط صواريخ روسية في بولندا لكننا سندافع عن أراضي حلف الناتو.

وقال وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس: إن "النظام الروسي المجرم أطلق صواريخ... سقطت أيضًا على أراضي الناتو في بولندا"، وأضاف على تويتر "لاتفيا تقف بشكل كامل مع الأصدقاء البولنديين وتدين هذه الجريمة".

كما دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مجلس الدفاع المجري لعقد اجتماع طارئ بشأن "ضرب صاروخي لأراضي بولندا"، بحسب المتحدث باسمه زولتان كوفاكس.

وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، FCDO، أن لندن "تحقق في هذه التقارير وتنسق بشكل وثيق مع الحلفاء".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة البولندية ومكتب المدعي العام والجيش موجودون في الموقع في بريزفيدوف، وأكد رجال إطفاء من وحدة محلية أن انفجارا أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وقال لوكاس كوجي، الضابط المناوب في موقع قريب لرجال الإطفاء: "رجال الإطفاء موجودون على الفور، وليس من الواضح ما حدث".

تقع قرية بريزفيدوف، التي يبلغ عدد سكانها 710 نسمة في شرق بولندا، على بعد 130 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الإقليمية لوبلين و7 كيلومترات من أوكرانيا.

روسيا معلقة على أنباء سقوط صواريخ في بولندا: استفزاز متعمد

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، إن تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" في منطقة برزيودوف ببولندا، هي استفزاز متعمد.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية لم تستهدف أية مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.