رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية بمدينة نصر

الأحد 13/نوفمبر/2022 - 09:05 م

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد مطعم المدينة الجامعية وقام بالاطمئنان على سير العمل بالمطعم، وتابع إجراءات صرف الوجبات الغذائية للطالبات، وأطمئن على عمليات الطهي، وتابع أيضًا صلاحيات المواد الغذائية من خلال الاطلاع على تواريخ الصلاحية على المنتجات؛ حرصًا على صحة بناته الطالبات.

كما قام بتفقد المباني السكنية، وغرف سكن الطالبات، وتابع الوجود الطبي في المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، إضافة إلى اطمئنانه على وجود سيارات الإسعاف داخل المدينة الجامعية للطالبات؛ تحسبا لأي ظروف.

وتابع رئيس جامعة الأزهر الكافتريات الموجودة في المدينة الجامعية ووقف على وجود البطاقات الصحية للعاملين بها حرصا على سلامة الطالبات، مشددا على المتابعة الدائمة والمستمرة لقطاع المدن الجامعية من أجل توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب على الجد والاجتهاد والمذاكرة حتى يكون خريجي جامعة الأزهر نافعين لدينهم ووطنهم، وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمتابعة على مدار الساعة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، ومنال حافظ، مديرة الأمن الإداري والمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.