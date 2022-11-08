قمة المناخ.. ووزارة الري والوكالة الإسبانية تتعاونا لدعم أهداف التكيف مع المناخ

الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 08:22 م

وقعا أنطون ليس، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وهاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، خطاب نوايا للشراكة كخطوة أولى لمشروع جديد بقيمة 670 ألف يورو لتحديث أنظمة الري في مصر.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الحكومة المصرية الوطنية لتفعيل الهدف العالمي للتكيف GGA، وفقًا للمادة 7 من اتفاقية باريس وتعزيز تمويل التكيف، لا سيما في قطاع المياة، حيث أصبح التكيف مع تغير المناخ محورًا رئيسيًا لعمل AECID.

وتشارك AECID بقوة في ترجمة الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة (SDG 13) إلى مشاريع فعالة وقابلة للقياس وقابلة للتكرار، وتمثل الزراعة قلب الاقتصاد المصري، حيث يوظف القطاع 30٪ من القوى العاملة في المناطق الريفية ويوفر سبل العيش لـ 55٪ من السكان.

وقال أنطون ليس، مدير AECID، إن إدراكًا للطلب على الزراعة الذكية مناخيًا، فإننا نغير أولوياتنا في عام 2023 للتركيز على تعزيز التقنيات الحديثة، وتطوير معارف المزارعين ومهاراتهم وتطلعاتهم من أجل صناعة متنامية.

وأشار هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، لوجود العديد من التحديات المتشابهة فيما يتعلق بتغير المناخ فى منطقة حوض البحر المتوسط وتأثير هذا التغير على قطاع المياه، مما يدفعنا للعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا المائية، مع إقتراح إنشاء لجنة مصرية اسبانية مشتركة على مستوى الخبراء لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سويلم أن الحكومة المصرية وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه، مثل الإستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالى الري الحديث والرى الذكي، بالإضافة للتجارب الاسبانية الناجحة فى تفعيل روابط مستخدمى المياه والتى تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذى يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، الامر الذى يتطلب إطلاق حملات توعوية متخصصة للمزارعين المصريين للتعلم من التجارب الأسبانية.

وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية يوم ١٤ نوفمبر الجارى، مشيرا لأهمية دعم إسبانيا لهذه المبادرة الهامة.

ويقع الماء في صلب العديد من القضايا العالمية، ويربط معًا شبكة الغذاء والطاقة والمناخ وتحديات النمو الاقتصادي، كما لوحظ تأثير السياق العالمي وشعر به على المستوى المحلي للغاية، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة لارتفاع الأسعار وندرة المياه وخسائر المحاصيل.

وفي ضوء هذه التطورات، تدرك الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أن التقدم في التعاون الإنمائي يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق المحلي المتغير لمواجهة التحديات المباشرة التي تواجهها المدينة المصرية ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية بحيث تصبح أقل اعتمادًا على الواردات وأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، ولدعم ذلك، يشجع المشروع المخطط له ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم ولتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخيًا.

سيدعم المشروع رقمنة مراقبة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في المزرعة واستخدام الري التسميد لتعظيم الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد كما سيتم تقديم الدعم الفني لمشروع ري واسع النطاق بعد نتائج المشاريع التجريبية في دلتا النيل وصعيد مصر.

ويتضمن مبادئ الاقتصاد في المشروع، التي تساعد ممارسات الري المبتكرة في تحقيق النتيجة النهائية الثلاثية للأشخاص والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين على اكتساب ميزة اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40 في المائة وأرباحهم بنسبة 30 في المائة.

ومن خلال تسخير معرفة إسبانيا وخبرتها في مجال الري الحديث، لكونها أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الزراعة الذكية العالمية، يعزز المشروع التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الإسبانية من خلال زيارات منتظمة إلى إسبانيا لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين مسؤولية أكبر عبر جميع أنحاء العالم. سلسلة.

وتحت شعار "معًا من أجل التنفيذ"، يُعقد المؤتمر السابع والعشرون للأطراف COP 27 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في شرم الشيخ، مصر، لتحويل التعهدات المناخية إلى تنفيذ ملموس وزيادة المناخ. تمويل مشاريع التخفيف والتكيف.