والدة مغني "الغزالة رايقة" تكشف لـ"البوابة نيوز" الحالة الصحية لنجلها

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 09:41 م

قالت والدة الفنان محمد أسامة، صاحب أغنية “الغزالة رايقة”، إن نجلها يعاني من حساسية مزمنة على الصدر.

وأضافت في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”: “محمد مصاب بمرض مزمن علي الصدر وتعبان تعب شديد جدا، ومضاعفيين الأدوية وجلسات الأكسجين له”. وطالبت محبيه بالدعاء له.

شارك محمد أسامة مؤخرًا في أغنية دويتو بعنوان “وانت ماشي في سينا” مع شيرين عبدالوهاب، والتي قدمت ضمن احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

وتم تكريم محمد أسامة في مهرجان الميروكس دور منذ ايام في العاصمة اللبنانية بيروت كأفضل مطرب صاعد وسط عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم العربي وقدم لضيوف المهرجان مقطع من أغنية «كام ملاحظة» وحصدت إعجاب الجميع.



يذكر أن محمد اسامة، أطلق أغنية جديدة بإسم "كام ملاحظة" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتم تصويرها في دولة لبنان.