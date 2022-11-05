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السبت 05 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري صباح اليوم السبت 5 نوفمبر 2022  بعد صعوده بمقدار 15 قرشا، وسط حالة من الترقب شهدتها الاسواق المصرفية بعد قرار البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة.
وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 24.20 جنية للشراء و24.29 جنية للبيع، وفي بنكي مصر و الأهلي المصري  نحو  24.15 جنيه للشراء و24.25  جنيه للبيع. 
 وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 24.13 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع.
 ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع، بينما حقق  في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو  24.25 جنيه للشراء 24.30 جنيه للبيع.

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