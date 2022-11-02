المركزي الإماراتي يقرِّر رفع سعر فائدة إعادة الشراء 75 نقطة

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 10:21 م

قرر البنك المركزى الإماراتى رفع سعر فائدة إعادة الشراء 75 نقطة أساس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى على الدولار 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.

كما أعلن البنك المركزى البحرينى والسعودى رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل المركزي الأمريكي حملته الأكثر تشددا منذ الثمانينيات، بهدف كبح التضخم.

ومع ذلك لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.