مياه الفيوم تستقبل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لاستعراض مشروع تمكين المرأة

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 07:31 م

ترأس المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي الاجتماع التحضيري لمشروع تمكين المرأة بالقرى المستهدفة بمشروع توسعات الصرف الصحي وعددها ٥٧ قرية ، نائبا عن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

حضر الاجتماع كل من عمرو طلبة واسلام محمد ، ومنى خليفة كممثلين للشركة القابضة وممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وهم مصطفى اسعد دينا عباس-ريم ميخائيل وممثلي المكتب الاستشاري أميرة الحلبى - صلاح طاهر - هديل السيد - زهرة مرابط - صافى العيسوى.

تم خلال الاجتماع تقديم عرض لمشروع تمكين المرأة وتحديد نطاق العمل ويتضمن المشروع تدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا على بعض الحرف والمهن .

من الجدير بالذكر ان مدة المشروع ٤٢ شهر ويتضمن مرحلتين الأولى تتضمن الدراسات الميدانية وتحديد وتقييم الوضع الحالى ودراسة الوضع الاقتصادي للمرأة بتلك القرى وتحديد ضوابط ومعايير اختيار القرى والسيدات وسوف تتضمن المرحلة الثانية تدريب نحو 200 سيدة على كيفيه إعداد دراسات جدوى للمشروعات وتأهيل ممثلى الجمعيات الأهلية علاوة علي رفع الوعى وتعزيز دور المشاركه المجتمعيه .