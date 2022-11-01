انطلاق أول بطولة للشطرنج الخاطف على مستوى الجمهورية بطنطا

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 03:07 م

انطلقت اليوم، أول بطولة للشطرنج الخاطف على مستوى الجمهورية، بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بطنطا، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وتأتي البطولة تزامناً مع الاحتفال بيوم الغربية الشطرنجي والذي يوافق الأول من نوفمبر عام ٢٠١٨ بمناسبة حصول اللاعب المصري السوبر جراند ماستر دكتور باسم سمير الشهير بمو صلاح الشطرنج ابن مدينة طنطا، على أعلي تقييم دولي في اللعبة على مستوى مصر والعرب وإفريقيا، وبطل العالم في لعبة الشطرنج.

وقال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، إن البطولة يشارك فيها أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة بالإضافة إلى مشاركة ٤ لاعبين جراند ماستر وهم الفرعون المصري أحمد عدلي والذي سوف يمثل مصر في بطولة العالم القادمة عام ٢٠٢٣، وأدهم فوزي بطل مصر للشباب وعبد الرحمن هشام بطل إفريقيا للكبار، بالإضافة إلى مشاركة مو صلاح الشطرنج الدكتور باسم سمير السوبر جراند ماستر ابن مدينة طنطا وبطل العالم في لعبة الشطرنج والحاصل على أعلي تقييم دولي في اللعبة على مستوى مصر والعرب وأفريقيا وسوف يقوم باللعب والاستعراض أمام ٢٠ لاعباً على هامش البطولة، كما يقوم الفرعون المصري أحمد عدلي بالاستدبار أي باللعب أمام لاعبان من الخلف دون النظر إلى رقع الشطرنج.

كما تشارك اللاعبة سلمى أحمد أصغر بطلة جمهورية للسيدات وعمرها ١٢ عام، وهيفين فادي ٨ سنوات المصنفة رقم ٨ على مستوى العالم، وتتكون لجنة التحكيم من الكابتن محمد فاروق رئيس، وكابتن وائل المنشاوي نائب رئيس، بالإضافة إلى ٨ حكام.