"الملا" يبحث مع "إس أند بي" العالمية الدراسات المشتركة لخفض الانبعاثات

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 01:04 م

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور دانيال يرجين نائب رئيس مؤسسة إس أند بي العالمية الاستشارية بحضور أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، موقف التعاون مع المؤسسة في إطار تنظيم وزارة البترول والثروة المعدنية ليوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27 والمقرر إقامة فعالياته يوم 11 نوفمبر ضمن جدول أعمال المؤتمر.

وتعكف المؤسسة على إعداد دراسات خاصة بخفض انبعاثات غاز الميثان، بالاضافة إلى الدراسات الخاصة بمبادرة خفض الكربون لمنتدى غاز شرق المتوسط ودور وفرص المنتدى في أسواق الغاز العالمية والأوروبية.

وتلقى الملا خلال اللقاء دعوة من المؤسسة العالمية للمشاركة بالدورة المقبلة من مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة في مارس 2023، والذى يعد المؤتمر الأهم بصناعة الطاقة عالميا، وتتولى المؤسسة تنظيمه.