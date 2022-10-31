عضو غرفة الصناعات الهندسية: الرخصة الذهبية ومبادرة ابدأ تساعد في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 08:39 م

أكد المهندس نزيه صالح، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الرخصة الذهبية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" تشجع علي جذب المزيد من المستثمرين الجدد سواء كانوا محليين أو أجانب الفترة المقبلة بفضل التوجيهات الرئاسية لتشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف، أن الرخصة الذهبية ستساعد علي الكثير من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين والدولة، كي تصبح مصر المركز الإقليمي للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح، أن مصر تسعى لأن تكون البوابة الأولى للاستثمار في السوق الإفريقي بتوجيهات رئاسية ودعم وتشجيع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من استثماراتهم في مصر، ويعد السوق الإفريقي أكبر سوق اقتصادي على مستوى العالم بنحو 1.5 مليار نسمة ويتميز بالتنوع والقوة الشرائية.

وأوضح، أن الرخصة الذهبية ومبادرة ابدأ تساعد في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات بالأسواق العالمية بفضل التسهيلات التي سوف تحصل عليها الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتوطين الصناعة المصرية خلال 8 سنوات ويهتم برجال الأعمال والصناع المصريين من خلال المبادرات والقرارات الرئاسية لدعم وتشجيع الصناعة المصرية.

ونوه عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن مبادرة ابدأ سوف تساعد علي تقليل الفجوة الاستيرادية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الصناعي، وتوفر آلاف من فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة تسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات المحلية المصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.