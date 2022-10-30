اليمن يدين هجوما إرهابيا في مقديشيو ويؤكد تضامنه مع الصومال

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 02:56 م

أدان اليمن، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية في مقديشيو بسيارتين مفخختين، وأسفر عن عشرات الضحايا والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - وقوف اليمن وتضامنه مع الصومال، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصورة، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الصومالي ولذوي الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.

من ناحية أخرى، أعربت الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها للقيادة والشعب الكوري الجنوبي إثر حادث التدافع في العاصمة سول، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.