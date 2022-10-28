وزيرة الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي سيكون في أبهى صوره

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 08:16 م

قالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن مهرجان الموسيقى العربية هذا العام يعد من الأحداث الاحتفالية ويتضمن مؤتمر الموسيقى العربية.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلتها مع إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، ان الشركة المتحدة تبذل جهودا كبيرة معنا من أجل بث فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على الهواء مباشرة لكل المصريين موضحة أن وسائل الإعلام المختلفة هي وسيلتنا للوصول للناس.

وأثنت على الشركة المتحدة قائلة إنها تتولى "سينما الشعب" في المحافظات مضيفة ان مهرجان القاهرة السينمائي سيكون في أبهى صوره خلال الدورة المقبلة .

وقالت الكيلاني : نتعاون مع الوزارات لوصول الثقافة بشكل مستدام من خلال توقيع البروتوكولات موضحة أن مشرفي قصور الثقافية يتعاونوا مع وزارة التعليم في يوم الأنشطة بالمدارس.

وكشفت عن مشروعها الثقافي قائلة : لدينا مشروعي "المسرح الجوال وابدأ حلمك" في الجامعات.