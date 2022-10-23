وفاء عامر تفوز بجائزة التميز والإبداع بمهرجان الفضائيات العربية

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 06:04 م

حصدت الفنانة وفاء عامر جائزة الإبداع والتميز وذلك بمهرجان الفضائيات العربية، وعبرت عن سعادتها بالجائزة وشاركت جمهورها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة من الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت.

وعلقت قائلة: “الحمدلله رب العالمين بفضل ربنا وانتم المحبين”.

وتنتظر وفاء عامر انطلاق مسلسل «العيلة دى» االذي يتكون من 30 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

قصة مسلسل «العيلة دى»تدور حول عائلة مصرية تنتمى لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالى.

مسلسل "العيلة دى" بطولة وفاء عامر محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ويوسف عثمان، وإنعام سالوسة وإسماعيل فرغلى، سلوى عثمان، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل «بيت الشدة» ويشاركها في بطولة العمل، أحمد وفيق، إيهاب فهمى، منا عادل، محسن منصور، مها أحمد، محمد مهران وغيرهم، ومن إخراج وسام المدنى، تأليف ناجى عبدالله.