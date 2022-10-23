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الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الاحد 23 أكتوبر 2022

عملات
عملات
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واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم الأحد فى بداية تعاملات 23 أكتوبر 2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.14 للشراء، 19.36 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى  21.93 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع.

واستقر  سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 61.02 جنيه للشراء، و63.44 جنيه للبيع.

اسعار العملات أسعار العملات الأجنبية والعربية الجنيه الإسترليني الدينار الكويتى