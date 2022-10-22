ads
السبت 22 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نونتنجهام فورست في الأسبوع ١٣ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول بعد استفاقة الريدز في الدوري بتحقيق فوزين متتاليين على مانشستر سيتي ووستهام عقب سلسلة النتائج المخيبة لليفربول الذي يحتل المركز السادس برصيد ١٦ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات في مباراة نونتجهام فورست ونقدم بث مباشر اليوم السبت ويحتل نوتنجهام المركز الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد ٦ نقاط.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم ضد نونتجهام فورست وننقل بث مباشر بعد قليل بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - فان دايك - جو جوميز - أندري روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جونز - إيليوت - كارفاليو.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

بث مباشر مباراة ليفربول مباراة ليفربول اليوم ليفربول ونونتجهام فورست الدوري الإنجليزي محمد صلاح