بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

السبت 22/أكتوبر/2022 - 12:56 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نونتنجهام فورست في الأسبوع ١٣ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول بعد استفاقة الريدز في الدوري بتحقيق فوزين متتاليين على مانشستر سيتي ووستهام عقب سلسلة النتائج المخيبة لليفربول الذي يحتل المركز السادس برصيد ١٦ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات في مباراة نونتجهام فورست ونقدم بث مباشر اليوم السبت ويحتل نوتنجهام المركز الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد ٦ نقاط.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم ضد نونتجهام فورست وننقل بث مباشر بعد قليل بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - فان دايك - جو جوميز - أندري روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جونز - إيليوت - كارفاليو.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي