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الخميس 20 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على تراجع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.11 %، ليصل عند 8118.04 نقاط.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 4.1 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.

بورصة تونس تراجع