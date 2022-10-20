أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.11 %، ليصل عند 8118.04 نقاط.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 4.1 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع
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أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.11 %، ليصل عند 8118.04 نقاط.
أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.11 %، ليصل عند 8118.04 نقاط.