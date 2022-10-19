سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 05:44 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره في البنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب للتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي بشكل نهاية وحصول مصر على قرض جديد.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي – ميدبنك - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البركة - HSBC عند مستوى 19.59 جنيهًا للشراء، 19.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.62 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

19.61 جنيه للشراء. 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.