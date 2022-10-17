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الإثنين 17 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر صرف الدولار  استقرارا في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب لتحرك جديد للدولار في السوق، بعد الحديث عن ضرورة وجود سعر عادل للدولار أمام الجنيه.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي – و ميد بنك - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البركة - HSBC) عند مستوى 19.59 جنيهًا للشراء، 19.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.62 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

19.61 جنيه للشراء. 19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

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