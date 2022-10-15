وفاة والد الفنان محمد يونس ودفنه في مقابر العائلة بالمنوفية

السبت 15/أكتوبر/2022 - 05:13 م

غيب الموت والد الفنان محمد يونس، بعد صراع مع المرض، وأعلن الفنان الشاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: "أبويا مات"، وسيقام العزاء غدًا الأحد، في مسجد آل رشدان من الساعة 6 إلى 9 مساء .

يذكر أن محمد يونس شارك مؤخرًا في مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي تدور أحداثه حول سوسن بدر التي تقطن بداخل منطقة شهيرة وحي شعبي وتملك ابنين من ذوي الإحتياجات الخاصة الأكبر يجسده النجم حسام داغر والآخر لم ينهي الثبات على الفنان الذي سيجسد الدور وتواجه الفنانة سوسن بدر وابنائها الكثير من المواقف الحياتية في محيط اجتماعي، ويسلط المسلسل الضوء علي سكان مساحة زقاق المدق ويسرد المسلسل قصصًا مغايرة لهما.

ومن ناحية أخرى، يشارك يونس في تأليف فيلم "5 محيى الدين أبو العز" وهو من تأليف محمد يونس وأنيس أبو جبرى ومحمد عبد العظيم وإخراج شادى على وهو فيلم كوميدى رومانسى، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنان محمد جمعة، والفنانة هاجر الشرنوبى.