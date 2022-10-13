بالصور.. عمرو سعد يفاجئ جمهوره بلوك جديد

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 11:04 م

خضع النجم عمرو سعد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، إذ ارتدى بذلة كلاسيكية، ذات اللون الأسود وبنطلون جينز، وذلك قبيل انطلاق تصوير مسلسله الجديد "الأجهر".

حظيت جلسة التصوير، التي نشرها عمرو سعد، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،بإعجاب قطاع كبير من متابعيه.

في سياق متصل، يواصل النجم عمرو سعد، التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الأجهر"، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.

ويشارك عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ الفنانه درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، التي تواصل الاتفاق مع باقي الممثلين حالياً.

وينطلق تصوير مسلسل الأجهر، في دولة لبنان، وأكثر من دولة أجنبية.

كان عمرو سعد، قد بدأ مؤخرًا التحضيرات الخاصة لفيلمه الجديد "الغربان"، ويشاركه كلًّ من محمد علاء وعائشة بن أحمد، بينما تواصل الشركة المنتجة التحضير والتعاقد مع باقى طاقم العمل لبدأ التصوير.

يذكر أن عمر سعد، شارك مؤخراً في مسلسل "الجسر"، مع نيللي كريم، وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج بيتر ميمي.

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