البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 02:10 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.3%، ما يُعادل 126 نقطة، ليصل عند مستوى 42211 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139.282.539 سهمًا، تُمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 170 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 162 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.