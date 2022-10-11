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الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.3%، ما يُعادل 126 نقطة، ليصل عند مستوى 42211 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139.282.539 سهمًا، تُمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 170 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 162 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع أسواق الأسهم الباكستانية