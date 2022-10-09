الأحد 09/أكتوبر/2022 - 10:16 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 بعد ارتفاعه أمس وسجل عيار 21 من 1090 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها، عيار 21 نحو 1090 جنيها، عيار 24 نحو 1246 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8720 جنيها، و1695دولار للأونصة وفقا للاسعار العالمية .

ويذكر أن أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع تراجع بحوالي 25 جنيها للجرام، وذلك على خلفية الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بعد دخول موسم المدارس وزيادة في معروض الذهب في الأسواق، الأمر الذي تسبب في هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 1100 جنيها إلى 1075 جنيها بختام تداولات الأسبوع.

وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المعروض الوفير من الذهب وانخفاض الطلب سببا حدوث هذا التراجع الملحوظ في سعر كافة الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، فعلى الرغم من الارتفاع العالمي للذهب لمستويات تتجاوز 1700 دولار فإن سعر الذهب في السوق المصري يواصل تسجيل تراجعات ملحوظة بسبب تراجع الطلب والشراء في المقابل زيادة بمعروض الذهب.

