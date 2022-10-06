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الخميس 06 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يلتقي وزير الخارجية البرتغالي

الرئيس الجزائري عبدالمجيد
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
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التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير الخارجية البرتغالي جواو قوميز قرافينهو، الذي يزور الجزائر حاليًّا.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير الخارجية البرتغالي جواو قوميز قرافينهو تعزيز العلاقات بين البلدين