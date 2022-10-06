الرئيس الجزائري يلتقي وزير الخارجية البرتغالي

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 01:15 ص

التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير الخارجية البرتغالي جواو قوميز قرافينهو، الذي يزور الجزائر حاليًّا.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.