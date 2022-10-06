التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير الخارجية البرتغالي جواو قوميز قرافينهو، الذي يزور الجزائر حاليًّا.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
بوابة العرب
الرئيس الجزائري يلتقي وزير الخارجية البرتغالي
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التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير الخارجية البرتغالي جواو قوميز قرافينهو، الذي يزور الجزائر حاليًّا.
التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير الخارجية البرتغالي جواو قوميز قرافينهو، الذي يزور الجزائر حاليًّا.