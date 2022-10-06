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الخميس 06 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.63 في المئة، ما يعادل 260 نقطة، ليصل عند مستوى 41611 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 127.134.199 سهمًا، تمثّل أسهم 361 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 167 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 170 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.

بورصة كراتشي أسواق الأسهم الباكستانية ارتفاع