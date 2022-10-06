الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 04:13 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.63 في المئة، ما يعادل 260 نقطة، ليصل عند مستوى 41611 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 127.134.199 سهمًا، تمثّل أسهم 361 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 167 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 170 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.