عبدالرحيم علي يعزي المستشار يحيى الديسطي في وفاة شقيقة زوجته

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 09:34 م

تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، بخالص العزاء للمستشار يحيى الديسطي، المستشار القانوني لمؤسسة «البوابة نيوز» في وفاة شقيقة زوجته.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، رحمها الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.