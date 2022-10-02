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الأحد 02 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالرحيم علي يعزي المستشار يحيى الديسطي في وفاة شقيقة زوجته

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، بخالص العزاء للمستشار يحيى الديسطي، المستشار القانوني لمؤسسة «البوابة نيوز» في وفاة شقيقة زوجته.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، رحمها الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي يحيى الديسطي البوابة نيوز