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الخميس 29 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

86 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للرماية بالقاهرة

بطولة العالم للمرة
بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية
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كشف اتحاد الرماية برئاسة اللواء حازم حسنى عن حضور 33 منتخب من الذين سيشاركون فى بطولة العالم للرماية التى تستضيفها مصر من 12 حتى 28 من شهر أكتوبر المقبل بميادين مصر الدولية للالعاب الاوليمبية، وذلك بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف انحاء العالم.

 وأعلنت كل من قطر والمكسيك والسعودية حضورهم اليوم الخميس، للدخول فى معسكر قبل انطلاق البطولة بالإضافة إلى وصول نيوزلاندا وتايوان وماليزيا يوم 6 أكتوبر، وتصل منتخبات الهند والكويت واستراليا يوم 8 أكتوبر وتصل بعثات سنغافورة وبنجلاديش والنمسا 9 أكتوبر على ان تصل منتخبات أوزباكستان وبلجيكا وهولندا وأمريكا وكرواتيا وفنلندا والتشيك والسويد والدنمارك والصين ورومانيا والمجر واليابان ومالديف واليونان وكوريا الجنوبية وعمان ومنغوليا والجزائر وبريطانيا يوم 10 أكتوبر وتصل باقى الوفود قبل انطلاق البطولة مباشرة. 
وأكدت حتى الآن 86 دولة مشاركتها فى بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية.

الأوليمبية والسعودية واليابان بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية لرماية المسدس والبندقية