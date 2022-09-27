ads
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وذلك بعد أن زاد في معظم البنوك العاملة في مصر بنحو  30 قرشا منذ هذا منذ مطلع الشهر.
سجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع وذلك علي مستوي 3 بنوك تابعة للقطاع الخاص من بينها بنوك “ الإسكندرية، مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك”.
كما بلغ أقل سعر للدولار قيمة 19.42 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع لدي بنك البركة .

فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "HSBC،الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع في بنوك "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي"
وسجل سعر الدولار نحو 19.47 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، العقاري المصري العربي".

الدولار الدولار الأمريكي