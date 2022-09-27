أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 09:39 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وذلك بعد أن زاد في معظم البنوك العاملة في مصر بنحو 30 قرشا منذ هذا منذ مطلع الشهر.

سجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع وذلك علي مستوي 3 بنوك تابعة للقطاع الخاص من بينها بنوك “ الإسكندرية، مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك”.

كما بلغ أقل سعر للدولار قيمة 19.42 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع لدي بنك البركة .

فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "HSBC،الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع في بنوك "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي"

وسجل سعر الدولار نحو 19.47 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، العقاري المصري العربي".