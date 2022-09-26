«عين الكاميرا».. جولة اليوم الأثنين حول العالم

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 02:51 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الأثنين.

مظاهرات المناخ

خرجت حركة الشباب الدولية ضد تغير المناخ إلى الشوارع للتظاهر ضد الأزمة البيئية وللانتقال إلى نموذج أكثر استدامة في 450 مدينة حول العالم، من اليابان وألمانيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.. في إسبانيا كانت هناك تجمعات في 22 مدينة. نظمت الحركة مسيراتها لأول مرة في عام 2018، لكنها تأثرت بشدة بعد القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19، وتحاول المنظمة الآن استئناف الزخم الكبير الذي كانت لهذه المظاهرات في البداية. شعار هذا العام هو "دمقرطة الطاقة".

في مدريد، في السادسة مساءً، ملأت اللافتات ساحة بلازا مايور برسائل كتبوا عليها: "الكثير من اللحوم هنا، والجوع في الجنوب". تجمع حوالي 5000 شخص، وفقًا للمنظمة، التي تقول أنه كان هناك حوالي 36000 شخص في برلين وأن التجمعات السبع في المدن النمساوية قد أضافت 20000 مشارك إضافي.

تقام مسيرات النشطاء الشباب قبل ستة أسابيع من قمة المناخ للأمم المتحدة، المعروفة باسم COP27 في شرم الشيخ.. سيركز المؤتمر جهوده على مناقشة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتأمين التمويل للتخفيف من تداعيات تغير المناخ في أفقر البلدان، وخاصة في أفريقيا. حذر تقرير نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أنه بحلول عام 2030، سيتعرض ما يصل إلى 118 مليون أفريقي للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة.

الصورتان من مظاهرة مدريد بإسبانيا:

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مظاهرات المناخ فى مدريد

اشتداد الأمطار في جزر الكناري

جزر الكناري التابعة لإسبانيا تعاني بالفعل من آثار الأجواء الاستوائية.. ضربت الأمطار جميع جزر الأرخبيل، باستثناء لانزاروت وفويرتيفنتورا. وبحسب وكالة الأرصاد الحكومية (إيميت)، فإن العاصفة التي خلفت بالفعل أولى الأمطار والحوادث يوم السبت، إزدادت كثافة وكان هطول الأمطار بالفعل قويًا للغاية. استمرت الأمطار على المنحدرات الشرقية "لا بالما وإل هييرو"، حتى أن رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، حدد الساعات الرئيسية للمطر الغزير من مساء الأحد حتى صباح الأثنين.

اشتداد الأمطار في جزر الكناري

فى مهب الريح

تعرض منزل للرياح العاتية الناجمة عن العاصفة الاستوائية فيونا في بورت أو باسك، بكندا، 24سبتمبر.. منذ ذلك الحين صار المنزل في البحر.

.. وفعلت الرياح ما لم يتوقعه أحد.. اقتلعت الشجرة من جذورها لتسقط على منزل، كان منذ قليل يستظل بظلها.

إعصار مدمر

سقوط شجرة في أحد شوارع سانتا كروز دي تينيريفي بإسبانيا، مما تسبب في توقف حركة المرور.

إعصار مدمر

جمال الفن الشعبى

كل هذا الحشد يتمتع بمشاهدة فرقة رقص شعبى خلال الحفلة الموسيقية النحاسية في أرض المعارض في ميونيخ، جنوب ألمانيا.

مهرجان الفن الشعبى

سباق الثيران

متسابق يقود ثيرانه خلال سباق باي نوي للثيران في مقاطعة آن جيانج، فيتنام، 24 سبتمبر.

سباق الثيران مهرجان سنوي في فيتنام، حبث يتجمع عشرات الآلاف من المتفرجين في جنوب فيتنام. ويعد السباق السنوي، واحدًا من الطقوس الشهيرة لأقلية الخمير في فيتنام، وهم من الكمبوديين الذين يعيشون في الغالب في جنوب البلاد.

فى عام 1997، تم تعليق مهرجان مصارعة الثيران بعد أن نطح ثور أحد المدربين بعنف، وتوفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه، لتكون وفاته أول وفاة في هذا الحدث منذ حرب فيتنام. وقال نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة آنذاك إن «الوزارة تتشاور الآن مع الخبراء والجمهور لتقرير ما إذا كان يجب حظر المهرجان نهائيا»، وهو ما لم يحدث.

كان هذا المهرجان المثير للجدل محظورًا خلال الحرب، ولكنه استؤنف منذ نحو 35 عامًا.

سباق الثيران

سباق السباحة

ينطلق المتسابقون من بداية نقطة السباق من داكار إلى جوري في السنغال.

سباق السباحة

ماراثون برلين

منظر عام لبدء ماراثون برلين، ألمانيا.

ماراثون برلين

بطولة الدراجات

يعبر المتسابقون جسرًا على البحر خلال سباق على الطريق للرجال في بطولة العالم لركوب الدراجات في أستراليا.

بطولة الدراجات

رحلة سفاري

السائحون يراقبون الأفيال خلال رحلة سفاري في حديقة مينريا الوطنية بسريلانكا، سبتمبر الجارى.