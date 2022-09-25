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الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة مستقبل وطن الوايلي تستضيف ندوة عن التغيرات المناخية

مصطفى الشربيني
مصطفى الشربيني
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تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بالوايلي، مساء اليوم الأحد، ندوة عن "التغيرات المناخية وسبل المواجهة"، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحزب والمتخصصين.

ويحاضر في الندوة الدكتور مصطفى الشربينى، سفير الميثاق المناخ الأوروبي في مصر وعضو لجنة بناء القدرات اتفاقيه باريس بالأمم المتحدة، متحدثًا رئيسيًا، والدكتورة هانم الشيخ الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، يوسف عبدالعظيم المصري استشاري التدريب والموارد البشرية، إبراهيم محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية رسائل الخير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه الأحزاب عدد من المتخصصين بالشأن البيئي، للتوعية بأخطار التغيرات المناخية، وبالتزامن مع التجهيزات التي تجريها الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ المقبلة cop 27  بشرم الشيخ.

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