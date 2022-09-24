عبدالرحيم كمال للبوابة نيوز: «جزيرة غمام» عمل صعب وشاق ووصل لعقل وروح المصريين

السبت 24/سبتمبر/2022 - 06:52 م

أعرب المؤلف والكاتب عبد الرحيم كمال عن سعادته الكبيرة التي لا توصف بعد حصوله على أفضل سيناريست عن مسلسل "جزيرة غمام " الذي حصد ٦جوائز من بين 14جائزة في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى التي أقيما منذ يومين.

أكد عبد الرحيم كمال في تصريح لـ" البوابة نيوز: سعيد بالجائزة والحمد لله لان جزيرة غمام عمل صعب وشاق وسعادتي انه وصل لعقل وروح المصريين باختلاف اذواقهم.

وأشار "كمال":فرحتي بمهرجان بأعلي مستوى من التنظيم والتحكيم والجزائر تحتوي علي أسماء كبيرة في الدراما المصرية والعربية وفي دورة يرأسها الفنان الكبير يحيي الفخراني لاتوصف ،لانه جمع بين المهنية والتقنية المتقدمة،وتحكيم عادل .

وعلق قائلا: “فرحتي بجوائز زملائي لا توصف بجد الحمد لله ،وصلوا الرسالة للمشاهد بالطريقة الصحيحة”.

واختتم حديثه عن الجميع في المسلسل ، أدى دورة المناط به وصدق رسالتهم ،وهو دة المطلوب للعقل وروح المشاهد ، الإخلاص في العمل ونجاحه علي أكمل وجه.

مسلسل جزيرة غمام حصل على ٦جوائز وأبرزها: أفضل مسلسل، وأفضل ممثل "أحمد أمين"، وأفضل ديكور "أحمد عباس، وأفضل تصوير "إسلام عبدالسميع، وأفضل مؤلف " عبدالرحيم كمال، وأفضل ممثل دور ثاني" رياض الخولي.

مسلسل "جزيرة غمام" عرض في المارثون الرمضاني الماضي من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولى ووفاء عامر ومحمود البزاوي وغيرهم من النجوم.

على صعيد آخر يستعد "عبد الرحيم كمال" لتقديم مسلسل جديد بعنوان "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2023.