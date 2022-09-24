مخاوف أممية حول مستقبل لبنان .. و «غوتيريش» يدعو للإسراع في ملفي الحكومة وانتخابات الرئاسة

السبت 24/سبتمبر/2022 - 12:30 ص



تخوف أممي ودولي حول مستقبل لبنان في ظل الأزمات التي تحيط بالبلد الشقيق، وسوء الأوضاع سواء الاقتصادية أو السياسية والمشاكل المصرفية التي تحيط بالشعب اللبناني.

وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المطالبة الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وتطرق الحديث إلى ما تضمنته كلمة ميقاتي أمام الجمعية العامة لا سيما لجهة دعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش.

وأشار غوتيريش إلى أن "ما عبر عنه ميقاتي بشأن وضع الأونروا سيكون موضع متابعة أممية لتحسين أوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 23 يونيو الماضي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بناء على استشارات نيابية نال فيها الأخير 54 صوتا مقابل 25 لصالح نواف سلام، السفير السابق لدى الأمم المتحدة، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أحد.

وبعد فراغ دام 13 شهرا، يترأس ميقاتي الحكومة الحالية منذ سبتمبر 2021، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال في مايو الماضي عقب الانتخابات البرلمانية.