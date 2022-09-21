وزير الطيران: لا مجاملات للشركات الخاصة

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 01:09 ص

أصدر وزير الطيران الفريق محمد عباس، تعليمات مشددة لسلطة الطيران المدني بتشديد الرقابة علي الشركات العاملة بالنقل الجوي، لمنع تكرار التجاوزات الخاصة بالسلامة الجوية.

وعلى الفور أصدرت سلطة الطيران المدني، منشور سلامة لشركات الطيران، حصلت “البوابة نيوز”، على نسخة منه، حيث طالبت سلطة الطيران المدني شركات الطيران بعدم تجاوز ساعات العمل للطيارين والأطقم الطائرة، وتخطيط الرحلات علي عدم التجاوز والالتزام بتنفيذ الرحلات، طبقا لمحددات التشغيل وتوعدت السلطة المخالفين باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الشركات المخالفة.

ووصلت "البوابة نيوز"، شكوى من بعض العاملين بقطاع الطيران المدني، تفيد بأنه يجري رفع مذكرة لرفع الإيقاف عن مدير عمليات إحدى شركات الطيران الخاصة الذي ثبت إيجابية تعاطيه المخدرات والكحوليات بالكشف الطبي الذي أجري عليه في المجلس الطبي الجوي بوزارة الطيران المدني في أبريل ٢٠٢٢، الذي كان ينبغي تطبيق عقوبة العزل نهائيا إلا أنه صدر قرار بإيقافه عن الطيران ٦ أشهر فقط وعزله من منصب مدير العمليات ومن التدريب الجوي كمدرب وممتحن جوي.

كما أن الطيار الموقوف صديق شخصي لأحد نواب رئيس سلطة الطيران المدني، الذي جامله من قبل بتوقيع الإيقاف المؤقت بدل من الإيقاف الدائم بالمخالفة للقانون، ويسعى الآن جاهدا لعودته كمدير عمليات ومدرب وممتحن بالمخالفة للقانون وتشريعات الطيران، رغم إيقافه لثبوت تعاطيه المخدرات وأنه بصدد عرض مذكره علي رئيس سلطة الطيران المدني للموافقه علي عودته دون ذكر أسباب الإيقاف.