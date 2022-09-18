أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع البحيرة احتفالا بالعيد القومي.. صور

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 10:38 م

انطلقت عدد من الأتوبيسات المكشوفة المصحوبة بالفرق الموسيقية، لتجوب شوارع مدن دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك بدءً من اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

كما ستتوجه إلى مدينة رشيد غدا الاثنين، وذلك لنشر البهجة بين المواطنين بالعيد القومى، والترويج للمعالم السياحيه بالمحافظة وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

من الجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة البحيرة ، سيشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات غير المسبوقة والتى تنطلق من آفاق الجمهورية الجديدة، وما تشهدها مصرنا من أعمال تطوير وتنمية بالإضافة إلى بناء الهوية المصرية.