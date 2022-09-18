أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 11:54 ص

كشفت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية عن استقرار سعر الحديد اليوم الأحد في المصانع، حيث سجلت أسعار الحديد في شركة عز نحو قيمة 17670 جنيهًا، وبلغت أسعار طن حديد السويس للصلب حوالي 17570 جنيهًا، وسجل سعر الحديد في اليوم للبيع في أرض المصنع حديد المصريين نحو قيمة 17570 جنيهًا.

وأضافت شعبة مواد البناء بنشرتها، أن سعر حديد الجيوشي للصلب حوالي 17300 جنيه، وسجل حديد بشاي قيمة 17.900 جنيه، وسجل سعر طن حديد الجارحى قيمة 17550 جنيه عقب زيادته خلال أغسطس بقيمة حوالي 250 جنيهًا، وسجل حديد المراكبي مبلغ 17550 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل بقيمة 17450 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع لكي يسجل مبلغ 17670 جنيهًا.

سجلت سعر طن "السويس للصلب" تسليم أرض المصنع مبلغ 17570 جنيهًا.

استقر سعر طن "حديد العشري" بتسليم أرض المصنع عند قيمة 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد بشاي" بتسليم أرض المصنع لكي يسجل 17900 جنيه.

سجل سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند مبلغ 17570 جنيها.

سجل سعر طن "حديد العتال" في تسليم أرض المصنع عند مبلغ 17550 جنيهًا.

استقر سعر طن "حديد المراكبي" الأحد تسليم أرض المصنع عند قيمة بمبلغ 17550 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الأحد على النحو التالي:

استقر سعر طن "أسمنت المسلح" ليسجل نحو 1480 جنيهًا.

استقرت سعر "أسمنت النصر" ليسجل 1438 جنيهًا للطن.

استقر سعر "أسمنت لافارج" ليسجل مبلغ 1445 جنيهًا للطن الواحد.

استقر سعر "أسمنت وادي النيل" مسجلًا حوالي قيمة 1415 جنيهًا للطن.

استقر سعر طن "أسمنت حلوان" ليسجل 1470 جنيهًا للطن.

استقر سعر "أسمنت السويدي" ليسجل 1535 جنيهًا في الطن الواحد.

وتعتبر تلك السعر هي تسليم أرض مصنع ويضاف إليها كل تكاليف الشحن والنقل وأيضًا هامش ربح.