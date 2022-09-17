افتتاح مركز الطب النفسي بمستشفى جامعة عين شمس بدعم وتأهيل من بنك مصر

السبت 17/سبتمبر/2022 - 02:37 م

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي– مستشفيات جامعة عين شمس بعد تجديده، وقد حضر الافتتاح الدكتور أحمد عكاشة – مؤسس مركز الطب النفسي، ومحمد الإتربي –رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، ومحمد عوض تاج الدين – وزير الصحة الأسبق، واشرف عمر – عميد كلية الطب السابق بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور – القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور على الأنور – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق عكاشة – أستاذ الطب النفسي، والمهندسعمر حسين صبور – الرئيس التنفيذي لمكتب المهندس حسين صبور ولفيف متميز من قيادات البنك والجامعة.

جاء ذلك في إطار الدور الذي قام به بنك مصر بالتعاون مع مركز الطب النفسي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس وجمعية نهضة طب عين شمس، وذلك من خلال توفير الدعم الكامل لتجديد واحلال مركز الطب النفسي؛ حيث قام البنك بدعم المركز بمبلغ 30 مليون جنيه، ويأتي ذلك حرصا من بنك مصر على دعم كافة المشروعات التي تتعلق بالجانب الصحي الخدمي، وايمانا من البنك بأهمية تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمريض النفسي وخاصة ان المرض النفسي لا يقل أهمية عن المرض الجسدي، هذا ويرتكز التطوير على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى النفسيين بالشكل الذي يتناسب مع معايير الجودة الطبية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمركز وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد فى مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وكون الصحة أحد أهم المحاور التى يرتكز عليها فى دعمه للمجتمع وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045 /2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الاكثر احتياجا والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

يشار إلى أن بنك مصر أنفق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021، هذا وقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2022 من كلا من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، ومجلة جلوبال بيزنس، ومجلة ذا يوروبيان البريطانية، ومجلة إنترناشيونال فاينانس، هذا بالإضافة الى مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك.

هذا ويسعى بنك مصر، دائما أن يقدم مثالا يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة فى دعم المجتمع والاقتصاد المصرى بشتى الوسائل المتاحة لجميع المجالات، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات والانشطة التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائما التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.