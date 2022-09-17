CIB ينجح فى دمج مبادئ الاستدامة بجميع الإدارات

السبت 17/سبتمبر/2022 - 01:27 م

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر (CIB)- أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن نجاحه في دمج مباديء الاستدامة في كافة سياسات البنك خلال النصف الأول من 2022، والتي يبلغ عددها 37 سياسة، بما يتماشى مع سياسة التمويل المستدام التي أصدرها البنك في يناير من نفس العام.

وقد تم وضع هذه السياسات وفقًا للمعايير وإطارات العمل المحلية والعالمية من خلال تحليل وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بمبادئ التمويل المستدام.

ويعود الفضل في هذا النجاح إلى تضافر جهود جميع إدارات CIB، فضلًا عن التزام البنك بدمج ممارسات الاستدامة في جميع الأنشطة والعمليات الخاصة به.

ونظرًا لدوره كالبنك الرائد في مجال التمويل المستدام، يلعب CIB دورًا جادًا في تعزيز التنمية المستدامة في مصر بشكل أكثر شمولًا، حيث تتضمن الركائز الأساسية للتمويل المستدام بالبنك ما يلي؛ حوكمة التنمية المستدامة، وسياسات التمويل المستدام وإطار العمل الخاص بها، ونظام إدارة التمويل المستدام، بالإضافة إلى استراتيجية التمويل المستدام، والحملات التثقيفية للاستدامة، وبرامج التمويل المستدام التي يقدمها البنك لعملائه.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد شارك البنك في تطبيق جميع الإرشادات وإطارات العمل المحلية والدولية بما يضمن امتثاله لتعليمات البنك المركزي المصري (CBE) والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) الصادرة في يوليو 2021، حيث انتهى من تشكيل الهيكل التنظيمي الخاص به والذي تم اعتماده من قِبل لجنة الاستدامة التابعة لمجلس الإدارة، والإدارة العليا التنفيذية، وكافة إدارات البنك.

جدير بالذكر أن البنك سيظل ملتزمًا بتعزيز الجهود الخاصة بالتأقلم مع التغير المناخي تماشيًا مع جهود الدولة، واتفاقية باريس للتغيرات المناخية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(SDGs) ، ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (COP 27) الذي سوف يقام في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.