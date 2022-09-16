محمد رياض ينفي مشاركته في مسلسلي الونش وألف ليلة وليلة

الجمعة 16/سبتمبر/2022 - 09:24 م

نفى الفنان محمد رياض، الأنباء المتداولة حول مشاركته في مسلسلي "الونش" مع الفنان محمد رجب ، و"الف ليلة وليلة" مع الفنان ياسر جلال ، مشيراً إلى أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة، وأنه حتى الآن لم يتواصل معه أحد بشأن مشاركته في هذا العمل، ولا يعلم شيئًا عن تلك الأنباء .

واضاف رياض في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الصورة المنتشرة له مع الفنان ياسر جلال من كواليس مسلسل "رحيم" ، وصور أخرى جمعتهما سويا بعد صلاة عيد الفطر المبارك .

ياسر جلال مع محمد رياض واسرته

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رياض مسلسل "الاختيار – القرار" في شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وشارك في بطولته أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى .