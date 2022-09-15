أول تعليق رسمي على شائعة استقالة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 08:45 م

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، حقيقة استقالة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من منصبه واعتزاله الحياة السياسية.

وقال قاسم، في بيان، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يمارس عمله من المكتب بشكل طبيعي، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وكان قد ترددت شائعات عن استقالة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من منصبه.

يشار إلى أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية حضر اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

كما حضر وزير التنمية المحلية اجتماعا، اليوم برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.