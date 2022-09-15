«عين الكاميرا».. جولة اليوم الخميس حول العالم

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 04:09 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.

الحراس والعائلة المالكة وكبار الشخصيات، حول نعش الملكة إليزابيث الثانية، داخل قاعة قصر وستمنستر، في لندن، 14 سبتمبر

سويسرا أطاحت بالنرويج من المركز الأول فى قضايا التنمية البشرية.. وفقًا لتقرير للأمم المتحدة الصادر اليوم الخميس، فإن وباء الكورونا والأزمات الأخرى أعادت التنمية البشرية خمس سنوات إلى الوراء. كما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مؤشر التنمية البشرية السنوي انخفض مرتين على التوالي للمرة الأولى منذ إنشائه قبل أكثر من ثلاثة عقود، في عامي 2020 و2021. يقيس المؤشر متوسط ​​العمر المتوقع ومستوى التعليم ومستوى المعيشة في الدول الأعضاء.

الفكر الإرهابى فى دمائهن.. نساء يرفعن أصابعهن إلى السماء ويصرخن "داعش ستبقى" خلال عملية تفتيش لمكافحة الإرهاب في مخيم الهول، سوريا، 14 سبتمبر

أسلحة وذخائر وأوراق محترقة جزئيًا عثر عليها خلال عملية تفتيش في مخيم الهول بسوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، 14 سبتمبر

منظر جوي يظهر سفنًا راسية في ميناء للصيد مع اقتراب إعصار مويفا في تشوشان، مقاطعة تشجيانغ بالصين، 14 سبتمبر.

رجال الإطفاء يقاومون الحريق في فورستهيل، كاليفورنيا، 14 سبتمبر.

كسارات بندق على شكل بابا نويل في ورشة تصنيع فن الخشب في سيفين، ألمانيا، 14 سبتمبر.

تستعد ألمانيا لإنشاء جسر بطول 325 مترا وعرض ستة أمتار لعبور نهر الراين مرة أخرى قريبًا في موقع جسر ريماجين المدمر. سيكون جاهزًا لراكبي الدراجات والمشاة فى أقرب وقت.

هذه الحديقة فى فرنسا وتتوارثها نفس العائلة منذ عام 1467. أعاد أصحابها إنشاء حديقة رائعة بعد عاصفة دمرت الحديقة في عام 1984. والآن تم منح العائلة الكأس الكبرى فى تصميم الجدائق