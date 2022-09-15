عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل دخوله في غيبوبة لمدة 3 أشهر

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 03:30 م

كشف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن فترة مرضه، ودخوله في غيبوبة لمدة 3 أشهر.

قال عبد الرحمن أبو زهرة:" أنا كنت تعبان جدا، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أشهر، والحمد لله عدت لأنني أمتلك إرادة الحياة وربنا منحني عمر،وبحاول أتقرب من الله أكتر من الأول، عشان يحسن ختامي"

وأضاف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة،في بداية حياتي لم أتخيل أن أعمل بالفن وكنت بعيدًا عن هذا المجال، ثم اكتشفتبموهبتي، وحصلت على الميدالية الذهبية في الأداء بالمدارس منذ أول عمل فني شاركت فيه، وبعدها ذهبت إلى معهد التمثيل، وحصلت على المركز الأول في امتحان القبول وكانت معي رجاء حسين.

يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة دخل المستشفى، أكثر من مرة؛ بسبب إصابته بشرخ في الحوض، وفقدانه الوعي لعدة أيام،ثم أصيب ببكتيريا في المعدة وتم نقله إلى المستشفى.