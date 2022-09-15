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الخميس 15 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 37 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بسمالوط وملوي

ضمن المرحلة الثانية للموجة 20

إزالة 37 حالة تعد
إزالة 37 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.


شدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وملوي، 37 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 36 حالة بناء على أراضي أملاك الدولة، على مساحة 9460 متر مربع، ولاية (الوحدات المحلية، والري، والطرق)، وحالة استرداد أرض أملاك دولة على مساحة 320 فدان.
 

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