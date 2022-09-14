بث مباشر.. علاقة عاطفية مع الاثنين.. تفاصيل تعدي شابين على فتاة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 02:56 ص

تنشر البوابة نيوز بثا مباشرا لواقعة تعدي أحد الأشخاص على فتاة بالدقهلية بسلاح أبيض حيث تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين اعتدى أحدهما على فتاة بالدقهلية بسلاح أبيض وأحدث إصابتها.

و تبلغ لمركز شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه حال سير الفتاة المشار إليها بدائرة القسم، تقابلت مع (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) على علاقة بأحدهما وقيام الثانى بمعاكستها، فقامت بتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فقام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعى بالرأس.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشار إليهما والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.